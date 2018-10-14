Erdoğan'dan talimat: ‘Birbirinizi yıpratmayın’

ISPARTA ve Kayseri'de partisinin yerel seçim kampanyasına start veren Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday adaylarına uyarılarda bulunduğu belirtildi. Kızılcahamam'da teşkilatlarla bir araya gelen Erdoğan, aday profilini de açıkladı. Sahada belediye başkan aday adaylarının birbirine karşı saygılı olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, birbirlerini yıpratanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. İsim belirlemede siyasi performans ve siyasi referansı esas alacağını belirten Erdoğan, Ak Parti'nin bir vefa hareketi olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, aday olsun ya da olmasın tüm isimlerin Ak Parti davasına ve seçim sürecine hizmet etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

ANKETTE TOKLU FARKI

Öte yandan, Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın, bölgenin en çok tıklanan internet haber sitesi yenialanya.com’da 15 gün önce başlayan “Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı ankete ilgi tüm hızıyla sürüyor. Ankette Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yüzde 29’la liderliğini korurken, Toklu’yu yüzde 24’le ALTSO Başkanı Mehmet Şahin takip ediyor. Ankette Abdullah Sönmez yüzde 18, Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7 ve Mustafa Berberoğlu da yüzde 5 oy aldı.