Erdoğan'dan parti içindeki çatlak seslere gönderme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, parti içindeki çatlak seslere göndermede bulunarak,"Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarI şöyle;

"AK PARTİ'DE YENİLENME VE BİRLEŞMENİN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz.

"MHP İLE GÜÇ BİRLİĞİNE DEVAM"

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız. 10 gün sonra 14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 18.kuruluşunu kutlayacağız. 17 yılı bulan iktidarımız döneminde Türkiye ile beraber gözünü ve gönlünü Türkiye'ye yöneltmiş yüz binlerce kardeşimizin umudu olduk.Kimi eksikliklerimize rağmen ülkemizin ve milletimizin hemen her meselesine çözümler üretmeye çalıştık.