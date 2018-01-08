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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesindeki konuşmada kendisine yönelik hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesindeki konuşmada kendisine yönelik hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:40
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de, Beşiktaş Belediyesindeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanBeşiktaş BelediyesiRecep Tayyip Erdoğan
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