Erdoğan'dan erken seçim dedikodularını alevlendiren talimat

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;"Milletimizin beklentilerine cevap verecek, Türkiye'yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini, uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz. Partilerden gelen her türlü müspet katkıyı benimsiyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tüm siyasi partilerimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla yasalaştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde soykırım kararını kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Tezkeresi, HDP hariç, tüm partilerin ortak katılımıyla kabul edildi. Milletvekili arkadaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Yeni yönetim sistemimizle yasamanın üzerindeki yükü artırmıştır. Artık kanun teklifini hazırlama ve yasalaştırma sorumluluğu tamamen milletvekillerimize aittir. Asıl iş milletvekillerimize düşüyor. Kanun tekliflerinin hazırlanması süreçlerinde vekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Aynı şekilde milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor.Milletvekillerimizden az önce ifade ettiğim beklentimi tekrar ederek söylüyorum. Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak.