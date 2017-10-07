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Erdoğan'dan başkanlara net mesaj: Değişim gerekiyorsa gerekeni yaparız

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerde adım atmanın hazırlığı içindeyiz. Görev değişimi gerekiyorsa gerekeni yapacağız." dedi

Erdoğan'dan başkanlara net mesaj: Değişim gerekiyorsa gerekeni yaparız

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerde adım atmanın hazırlığı içindeyiz. Görev değişimi gerekiyorsa gerekeni yapacağız." dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:45
Erdoğan'dan başkanlara net mesaj: Değişim gerekiyorsa gerekeni yaparız
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AK Parti'nin  Afyonkarahisar'daki kampı başladı.  AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar. Görev değişimi gerekiyorsa gerekeni yapacapız." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"HEDEFLERİMİZİN ÇITASINI YÜKSELTMELİYİZ"

İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar hangi kademede olursa olsun  AK Parti'ye gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Partimizin iktidara gelişinden bu yana  Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihi ile mukayese ettiğimizde orataya çıkan tablo partimizin karnesidir. Bizlerin de bu tabloyu hatırlaması ve hedeflerimizin çıtasını yükseltmemiz gerekiyor.

"KENDİ ARKADAŞLARIMIZIN ARASINDA BİLE REFORMALARIN FARKINDA OLMAYANLAR VAR"

Kendi arkadaşlarımızın arasında bile bu reformların farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Milletimize her fırsatta bu hatırlatmaları ezberden ifade etmenizi istiyorum.

"ESKİŞEHİR SEYİRCİSİNİN MİLLİ TAKIMA SAHİP ÇIKMASINI ALKIŞLIYORUM"

Milli Takımımız dün akşam mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'a rağmen  Eskişehir seyircisinin sonuna kadar Milli Takımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum.

"ÜLKEMİZE KİM TEHDİT OLUŞTURUYORSA 'HOŞGELDİN' DEMEYECEĞİZ"

Anamuhalefet de dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. 'Piknik yapmaya gittiler' diyor. O dağlarda bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa 'Hoşgeldin' demeyeceğiz. Yerinde bastıracağız. Bunun adımları attık, atıyoruz.

"BİZİM İÇİN KANAL İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ"

İnsanlar sandık başına gittiklerinde geçmişte aldıkları hizmetler kadar gelecekte kendilerine vaad edilenlere de bakarlar. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Birileri de kurusıkı atmak suretiyle konuşuyor. Yaptıklarımızı anlatmakla yetinmeyeceğiz. Yapacaklarımızı da ifade edeceğiz. Bizim için Kanal istanbul çok önemli. Süveyş, Panama kanalı nasıl anılıyorsa biz de kanal istanbul ile dünyaya yeni bir marka olarak ses vereceğiz. Bunun da adımını çok kısa zamanda atacağız.

"BELEDİYELERDE ADIM ATMANIN HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ"

Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar.

"MİLLETİMİZİN 15 TEMMUZ'DA DESTEĞİ OLMASAYDI BİZ BUGÜN YOKTUK"

Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga olmaz. Biz siyasi hayatımızı milletimizin bize olan desteğine borçluyuz. Milletimizin 15 Temmuz'da desteği olmasaydı biz bugün yoktuk.

"GÖREV DEĞİŞİMİ GEREKİYORSA GEREKENİ YAPARIZ"

Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz.  AK Parti'yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

Çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 yılından beri öyle saldırılara maruz kalıyoruz ki sadece savunma değil taarruz gücümüzü de artırmamız gerekiyor.

"KUZEY IRAK BAŞLADIĞI YERE GERİ DÖNMELİ"

Kuzey  Irak başladığı yere geri dönmeli yoksa elindeki tüm imkanları kaybeder. Eğer tek vatan demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Eğer tek bayrak demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Tek devlet demek milliyetçilikse milliyetçiyiz. Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAkpIstifaDeğişim
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