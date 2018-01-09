Erdoğan'dan 2019 için destek açıklayan Bahçeli'ye ilk yanıt

MHP Lideri Bahçeli, partisinin 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Ankara'da gündemi değiştiren bu gelişmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Uyum yasalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MHP ile el ele vererek hızlı bir şekilde geçirmeliyiz" dedi.

Erdoğan, Bahçeli'nin destek açıklamasına ilişkin "Bu yerli ve milli duruşu vurgulamalıyım.Bizi ayrıştırmak isteyenler hedefine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.

BAHÇELİ'NİN 2019 DESTEĞİNE İLK YANIT

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler arefesinde Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki, "Şu ne der, bu ne der". Biz ne deriz, aslolan budur. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar, yolumuza yürürüz. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlar ile ipi başka mahfillerin elinde olanlarla geçeceği açıktır. Tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi istiyorum."