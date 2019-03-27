Erdoğan CHP’li seçmene seslendi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bay Kemal o Bolu Tüneli’ni sizinkiler acaba patates deposu mu yapsak yoksa doğalgaz mı enjekte etsek bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Bay Kemal senin daha çok ders alman lazım. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık. Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır. Biz hep zoru başarmak için çalıştık. Geçenlerde CHP’nin Burdur Belediye Başkanı ‘Seçim dönemlerinde atıp tuttuk ama hiçbirini yapamadık’ dedi. CHP popülizmini ifşa ettik. Bir başkası Hatay’da ‘Oy yoksa hizmet de yok’ diyerek CHP’nin belediyecilik anlayışını ortaya koydu. Defalarca yüzde 40 alamazsam bırakırım dediği halde bir kez bile sözünün eri olamadı.

Man Adaları dedi davayı açtım 2,5 milyona mahkum oldu şimdi istinafta karar geldiğinde parayı Mehmetçik Vakfı’na hibe edeceğim. Bu adamdan hiçbir yere yar olmaz hiç olmazsa bu tazminatı Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle güzel bir adım atalım. YPG bize saldırmaz dedi bu şahıstan başka ne umulur? Gençler 15 Temmuz gecesi havalimanına iniyorum 23.15’te Bay Kemal havalimanında FETÖ’cüler bunu oradan alıyor tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne kaçırıyorlar. 01.15’te de ben damadım eşim havalimanına iniyoruz 16 saat oradan darbeye karşı bu işi yönetiyoruz. Haberim olsaydı ben de orada beklerdim diyor. Hayatı yalan.

‘EN FAZLA CHP SEÇMENİNİ ÜZÜYOR’

Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk’ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren zattan ne bu ülkeye ne de Bolulu kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Bir avuç marjinalden ayar yemek, en fazla CHP seçmenini üzüyor. CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart fırsattır. CHP’li kardeşlerim de kurulan kirli ittifaktan rahatsız.