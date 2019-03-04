Erdoğan: CHP tabanı hak ettikleri dersi verecek

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yerel seçimlerde oy isteyen Erdoğan, "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular" dedi ve şöyle devam etti: "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkarmadı. PKK'nın belirlediği isimler belediye meclisi üyeliği için seçime giriyorlar. Türkiye ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart'ta CHP tabanından hak ettiği dersi alacaklar." Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Mart'ın ikinci yarısında Çaycuma Havalimanı'na inişler ve uçuşlar başlayacak.

— Devletimizin kasasına girecek paradan milletimizin lehine feragat ettik. Tanzim satışlarındaki kuyruk varlık kuyruğu, yokluk değil. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse satışları 81 vilayete yayacağız.

— Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorununu çözmek bize nasip oldu. İmar barışıyla Zonguldak'ta 57 bin vatandaşımızın sıkıntısını hallettik. Mülkiyetle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmış olduk. Gerektiğinde elimizi taşın altına koyduk. Biz Zonguldak'ı tüm kalbimizele sevmekle yetinmedik. Zonguldak'ı kalkındırdık büyüttük. 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet veriliyor.