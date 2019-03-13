Erdoğan: CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var

SEÇİM çalışmalarına Ankara'da devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesindeki mitingde konuştu. Erdoğan, kendisine seslenen miting katılımcılarından bir kadına, "Hanımefendi, hanımefendi! Hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelir konuşuruz. Çok ayıp. Provoke etme bizi" diyerek tepki gösterdi: "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yanıt veren Erdoğan, "Ey Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz" diye konuştu. Erdoğan, "Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz o ayrı mesele ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız" dedi.

— Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

— Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.

— CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar, seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar.

— Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor.

— Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken, şimdi CHP ve ittifak ortağı, bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve sözde iyi parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor.