Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımına cumhur ittifakı ile 'zillet ittifakı'nı karşılaştıran bir de görsel ekledi.

Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kişisel  Twitter hesabında Cumhur İttifakı ile 'zillet ittifakı' şeklinde tanımladığı iki ittifakı karşılaştı. Erdoğan'ın "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" ifadesinin kullanıldığı görselin Cumhur İttifakı bölümünde kırmızı beyaz renkler kullanıldı ve ay yıldız logosuna yer verildi. Cumhur İttifakı bölümünde şöyle dendi: "Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir" ifadelerine yer verildi.  ​Görselin 'zillet ittifakı' başlıklı kısmında ise şu ifadeler kullanıldı: "Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır."

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