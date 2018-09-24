Erdoğan BM'yi topa tuttu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Mandarin Otel'de gerçekleşen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SURİYELİLERİN EVİNE DÖNMESİ

"260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık."

İDLİB KRİZİNDE YOĞUN ÇABALAR YÜRÜTTÜK

Erdoğan, ''Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık.'' dedi.

GÜVENLİ BÖLGELER ARTACAK

''İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz.''

ÇETELERİN KÖKÜ KAZINANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

KUDÜS'Ü İŞGALCİLERİN İHTİRASLARINA TERK ETMEYECEĞİZ

Erdoğan: "İlk kıblemiz Kudüs'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz."

İSRAİL VE ABD'YE KUDÜS RESTİ

Erdoğan, "İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz."

BMGK'NIN ACZİYETİNİ KABUL EDİYORUZ

Erdoğan ,Arakan, Suriye ve Filistin'de yaşananlara işaret ederek "Tüm bu sorunların çıkmaza girmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel barış ve istikrarın garantörü kuruluşların acziyetini elbette kabul ediyoruz. Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, belli güçlerin çıkarlarının korunmasına hizmet ettiklerini biliyoruz." dedi.

"Mezhebi ve etnik farklılıklarımızı çatışma veya üstünlük vesilesi değil, ümmetin renkliliğinin, zenginliğinin birer timsali olarak göreceğiz. Diğer din mensuplarını dışlamadan, insanlığın ortak paydalarında buluşmanın yollarını arayacağız."

"Amerikalı Müslümanların son dönemde siyasete ve önümüzdeki seçimlere yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyorum. Seçimler sonucunda pek çok kardeşimizi temsil ve karar makamında da inşallah göreceğimize inanıyorum."