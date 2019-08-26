Erdoğan: Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI ve AKP lideri, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün ilk olarak Malazgirt'te konuştu. Burada Türkiye'nin Irak'ta başlattığı terörle mücadele kapmasında yürütülen Pençe Harekâtlarına ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Oyalanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz" dedi. Ardından Ahlat'a geçen Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Geçen hafta elim bir trafik kazası sonucu uğurladıdğımız Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyorum. "

"Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Mevlam bizleri son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Rahmetli Haluk Dursun hoca bize Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama vazifesi verdi. Kaptırtmayacağız."

"Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusudur."

"Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız. Ahlat'ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız.Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak birçok proje yaptık, özellikle Okçular Vakfı çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu."

"Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."