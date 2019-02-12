Erdoğan: Bize düşman oldular

ERDOĞAN'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

— Her alanda potansiyelimize güvenerek attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik, oyunları bozarak geleceği aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz için bize düşman oldular.

— Tarihimize, medeniyetimize sahip çıkarak asırlardır bize dayatılan kalıpları yıktığımız için bize düşman oldular. Verdiğimiz mücadeleyi beka mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

— Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Çünkü Türk, aynı Türk'tür. Hasımları da aynı hasımlardır. Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldıranların meselesi aslında Türkiye'dir. Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 yeni derslik yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik.

— AK Parti yatıyor kalkıyor halkımıza daha iyi hizmet nasıl veririz diye düşünüyor. Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalayacağız, devlet ne için var, bunun için var.

— Ekonomi silahını üzerimizden hiç eksik etmediler. Cunta ile krizle tepemize bindiler. Bizim 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadele ile geçti. Kur, faiz, algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça daha çok kenetlendik. Ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı perçinledik.

— Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor, patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu. Şimdi temizlik ürünlerini de satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz, bakalım bundan sonra sırada ne var göreceğiz.