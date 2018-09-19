Erdoğan: 'Biz de kriz yok'

ERDOĞAN, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'da konuştu. Sözlerine, "1000 yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü için bu toprakları teriyle, kanıyla ıslatmış tüm ecdadı yad ediyorum" diye başlayan Erdoğan, "Bu millet topyekun gazi bir millettir. Bu topraklar böyle bir toprak, bu topraklarda boşluk yok, şehitlerimizin, gazilerimizin kanı var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliği kriz şeklinde yorumlayanlara tepki gösterdi. "Kriz, mriz sakın inanmayın. Bizde kriz, mriz yok. Bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu ülkede dolar ile euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin alışverişini yaparsın." '

BU SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE BİR BARIŞA ADIMDIR'

Erdoğan, Türkiye'nin karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışıldığını savundu. Türkiye-Rusya uzlaşısı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak "Türkiye kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Bir kapı kapanır, Allah başka yerden farklı kapılar açar" görüşünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu yeni sürecin de sancıları var. Her kutlu doğum sancılı olur. Şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Kimi zaman dost bildiklerimizin ihanetlerinin şaşkınlığıyla etrafımıza bakındık. Hiçbir zaman yeise kapılmadık. Umudumuzu kaybetmedik, mücadeleden vazgeçmedik. Biz sabrettikçe, mücadele ettikçe gördük ki arkamızda sadece milletimizin değil, yüz milyonlarca kardeşimizin desteği ve duası var. Sayın Savunma Bakanımız, Sayın Putin ile Soçi'de yaptığımız görüşmelerde, İdlib'deki barış görüşmelerini nasıl başlattığımızı ifade etti. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır."