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Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na büyük fark attı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

POLİTİKA 16.12.2019, 14:54
Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na büyük fark attı
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TÜRKİYE'NİN en büyük dijital haber bankası Habermetre, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın listenin başını çektiği raporda, Erdoğan'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.

ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Habermetre'nin açıkladığı raporda; AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 1 milyon 669 bin 786 kez haber konusu olarak zirvenin en tepesine oturdu. Erdoğan'ın en yakın takipçisi 314 bin 81 haberle ana muhalefet partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu ikilinin ardından 232 bin 650 kez haberlere konu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üçüncü sırada yer aldı.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DA LİSTEDE

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, 2017'de kurulan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener 4'üncü sırada yer aldı. Akşener, 2019 yılında 100 bin 676 kez haber konusu olurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 41 bin 3 kez haber konusu olup Akşener'in ardından 5'nci sırada yer aldı.

HDP EŞ BAŞKANLARI 57 BİN KEZ HABER KONUSU OLDU

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de 'en çok haber konusu olan siyasi liderler' listesinde kendilerine yer buldu. 2019 yılında, Sezai Temelli 36 bin 990 kez, Pervin Buldan ise 20 bin 228 kez haber konusu oldu. HDP Eş Başkanları toplamda 57 bin 218 kez haberlerde mevzu bahis oldu.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2019 yılında en çok haber konusu olan liderleri açıkladığı liste şu şekilde:

  1. Recep Tayyip Erdoğan 1,669,786
  2. Devlet Bahçeli 232,650
  3. Kemal Kılıçdaroğlu 314,081
  4. Meral Akşener 100,676
  5. Temel Karamollaoğlu 41,003
  6. Sezai Temelli 36,990
  7. Mustafa Destici 21,952
  8. Pervin Buldan 20,228
  9. Doğu Perinçek 12,871
  10. Önder Aksakal 11,944
  11. Fatih Erbakan 9,616
#Habermetre #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı #kılıçdaroğlu #bahçeli
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