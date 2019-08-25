Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu’na yakın isimleri liste dışı bırakacak

ERDOĞAN'IN FETÖ bağlantısı bulunan ve yeni parti kurucuları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimleri liste dışında bırakacağı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan’ın önceki gün yapılan MKYK toplantısındaki açıklamalarıyla değişimin nasıl olacağı yönünde mesaj verdiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var” dedi.

Erdoğan, partisinin 18. yıldönümü toplantısında da “Hedef şu, kanaat önderleri kimlerse, bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ‘Ben şurada yoktum, ben burada yoktum’ olmaktan öte ‘Burası filancaya layık’ daha da ileri gidiyorum, bize Ömer’ler lazım” diye konuştu.

Komisyon formülü

Kongre sürecinde delege, belde, ilçe ve il yönetimlerinde yer alacak isimlerin belirlenmesi için özel çalışma yapılacak. FETÖ’den parti teşkilatlarına sızmaların önlenmesi için listelere girecek kişilerle ilgili tarama yapılacak. Babacan ve Davutoğlu ile bağlantılı kişilerin listelere girmesi önlenecek. Tüm bu önlemler için komisyon oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.