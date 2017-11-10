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Erdoğan: Atatürk'e "Atatürk" dedik diye senaryo yazıyorlar

Atatürk'ü Anma Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor." dedi

Erdoğan: Atatürk'e "Atatürk" dedik diye senaryo yazıyorlar

Atatürk'ü Anma Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor." dedi

10 Kasım 2017 Cuma 12:37
Erdoğan: Atatürk'e "Atatürk" dedik diye senaryo yazıyorlar
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla  Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen  Atatürk'ü Anma Töreninde konuştu. Erdoğan, "Birileri çıkmış biz  Atatürk'e  Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi  Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizde eskiden beri hep  Atatürk ve Atatürkçülük tartışması yaşanmıştır. Milletimizin gönlündeki  Atatürk ile sonradan kavramlaştıran Atatürkçülük ile fark ortaya çıkmıştır. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük tereddüt yoktu, Milletimizin Kemal'le de en küçük sorunu bulunmuyor.  Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz.

" CHP TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN ATATÜRK'ÜN RESMİNİ KALDIRDI"

Atatürk ebediyete irtihal ettikten sonra o ana kadar Türk lirası üzerinde  Atatürk'ün resmi vardı. Sonra o resim paranın üzerinden kaldırılmış onun yerine İnönü'nün resmi konulmuştur. Onu yapan kim, o zamanki  CHP'nin ta kendisidir. Bu tarihten sonraki  CHP önce  İsmet İnönü'nün daha sonra başına geçen diğer başkanların  CHP'si olmuştur. Bugünkü  CHP de başındaki malum zatın  CHP'sidir.  Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddia edilen  CHP'nin  Atatürk'le olan ilişkisi 10 Kasım 1928'de kesilmiştir.

Kurtuluş Savaşımız milletimizin topyekün kıyamının adıdır. Böyle bir mücadeleye liderlik eden ismin milletin gönlünden en kıymetli yere sahip olması kadar önemli bir şey yoktur.

Elbette herkes gibi  Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiç kimse layüsel değildir. Ancak eleştirmek başkadır, hakkı tespit etmek başkadır. Bizim saygı sınırları içindeki eleştirilere diyecek bir şey yoktu. Hakaretamiz bir tarzda ortaya konulan ifadeleri de doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. En büyük eserim dediği Cumhuriyetimize, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak  Atatürk'ün mirasını ve hatırasını bu mirasçıların zulmünden kurtarıyoruz.

"BİRİLERİ ATATÜRK'E 'ATATÜRK' DEDİK DİYE SENARYOLAR YAZIYOR"

Birileri çıkmış biz  Atatürk'e  Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi  Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Söylemi Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız.  CHP gibi amorf bir partinin  Atatürk'ü milletimizinden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz.

"AFRİN'DE YAPILMAKTA OLAN DA BUDUR"

Biz Kurtuluş Savaşımıza başlarken ilan ettiğimiz Misak-ı Millimize de sahip çıkamadık.  Suriye ve  Irak'taki gelişmelerde zaman zaman dillendiriyorum. Biz Misak-ı Millimize yeniden sahip çıkmak zorundayız diyorum. Eğer o hudutlar içinden ülkemize saldırılar oluyorsa buradan buyurun devam edin deme lüksümüz yoktur. Gereğini, gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz var.  İdlib'de yapılmakta olan budur, açıklıyorum.  Afrin'de yapılmakta olan da budur. Orada olanlar bizim akrabamız, onların değil. Öyle ise akrabalarımızın hukukuna da sahip çıkmak zorundayız.

BUGÜNKÜ TÜRKİYE DÜNÜN TÜRKİYE'Sİ DEĞİLDİR

Bu iş lafla olmuyor. Bu iş yürekle oluyor, imanla oluyor. Razı olabileceğimizin en asgarisi olarak ilan ettiğimiz bu sınırların dahi gerisinde bir anlaşmayı Lozan'da şartlar gereğinde kabul etmek zorunda kaldık. Lozan kazanımları olduğu gibi kayıpları da olan bir anlaşmaydı. Ekonomik ve siyasi boyutunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Ülkemizin Güneydoğu sınırlarında yaşadığı en önemli sorunlar Misak-ı Milli'den verilen tavizlerdendi. Göremedikleri bir şey var, bugünkü Türkiye dünün Türkiye'si değildir, bunu böyle bilin.

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Cumhuriyet Halk PartisiMustafa Kemal AtatürkRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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