Erdoğan Akşener'e karşı 5 puan farkla kaybedecek iddiası

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde Meral Akşener'in ikinci tura kalacağı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '5 puan farkla' seçimi kaybedeceği iddiasında bulunan Çıray, "Erdoğan yüzde 50+1'i garanti görseydi, Bahçeli'ye selam bile vermezdi" diye konuştu.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, geçen aralık ayında yaptığı 1. Olağan Kurultay'dan yaklaşık 4 ay sonra bu pazar 1. Olağanüstü Kurultay'a gidiyor. Genel Sekreter Aytun Çıray, kurultayın amacının, İYİ Parti'ye yönelik 'medya ambargosunu' kırıp 2019 seçimlerine yönelik 'manifestosu'nu kamuyoyuyla paylaşmak olduğunu söyledi. Çıray Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'a konuştu.

İYİ PARTİ'Yİ YÜZDE 22 GÖSTEREN ANKET KİMİN SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ

t24.com.tr'nin haberine göre "Hâlâ seçime sokulmayacağınız endişesi taşıyor musunuz?" sorusuna Çıray, "5 milletvekili ve oy oranı yüzde 22 olan bir partiyi seçime sokmamak kimsenin haddi olamaz." yanıtını verdi. Muhabirin "Kendi anketleriniz mi bunlar, yoksa bağımsız araştırmacıların sonuçları mı?" sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Çıray şunları söyledi:

"Yüzde 22 oy oranımız, yüzde 15.5 de "Ne olursa olsun Meral Akşener'e oy vereceğim" diyenler var. Biz 3 kamuoyu şirketine aboneyiz. Kendimize özel çalışmalar da yaptırıyoruz. Biliyorsunuz artık ölçümler çok önemli, bunların ortalamasını söylüyorum. Zaten İYİ Parti bu kadar büyümemiş olsaydı, Sayın Erdoğan yüzde 50+1'i garanti görseydi, Sayın Bahçeli'ye selam bile vermezdi. Bütün bu ittifak arayışları, BBP'nin peşinde koşmalar, o da yetmedi Saadet Partisi'ne yalvarıp yakarmaların altında yatan gerçek, seçimi kazanamıyor olmalarıdır. Aksi halde, burnundan kıl aldırmayacak Sayın Erdoğan'ın bütün bu insanlarla bir görüşmesi dahi olmazdı."

"İKİNCİ TURDA 5 PUAN FARK ATAR" İDDİASI

Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Çıray, Akşener'in ikinci tura kalacağına dair en ufak kuşku duymadığını iddia ederek çok tartışılaçak bir iddiayı dile getirdi:

"İkinci tura kalması halinde bizim yaptırdığımız anket çalışmasına göre Sayın Erdoğan ile Sayın Akşener arasıdaki oy farkı yüzde 1'e inmiş durumda. Sayın Erdoğan yüzde 42, Akşener yüzde 41 görünüyor, geri kalan oylar da kararsız görünüyor. Biraz önce söz ettiğim, anket yapma koşullarını göz önüne alırsak, Tayyip Bey bu seçimi ikinci turda kesinlikle kaybedecek. Tayyip Bey'in Meral Akşener'e karşı 5 puan farkla kaybedeceğini bekliyorum. Ama eğer CHP adayı veya muhalefetin herhangi bir adayı ikinci tura kalırsa, İYİ Parti onu kayıtsız şartsız destekleyecek.