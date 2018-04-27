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Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

27 Nisan 2018 Cuma 08:46
Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı
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PARTİ genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat  sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel  Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile parti yöneticileri katıldı.

AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı  toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı,  temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı
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