Erdoğan: AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, gücünü, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 18. yılımızı geride bıraktık. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Değişim hayatın bir gerçeğidir. Milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz safına katılmaya davet ediyorum.

* Değerli kardeşlerim, değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu gerçeği, AK Parti içinde bayrak yarışı şeklinde görev değişiklikleriyle kabulleniyoruz. AK Parti içinde çalışan, gayret gösteren herkese tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Bu nedenle AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, gücünü, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir.

* Her fırsatta ifade ettiğim gibi, partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstendiğimiz görevlerde en iyisini yapma çabasında olacağız. Şahıslar gelir geçer, ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir.

* Kuruluşundan bu güne AK Parti'nin davasına emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.

* Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin diğer operasyonları gibi Barı Pınarı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmaktır. PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz bir kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bunlar dürüst değil, bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda mücadelede DEAŞ'a karşı da, PKK'ya karşı da tüm onurumuzla birlikte devam ediyoruz.

* Suriye topraklarında, üzerinde onlarca yabancı gücün cirit attığı dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını önlemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım, Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?

* Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan bir ülkesin. Yüzde 52'yle seçilmiş Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sen katilsin. Sisi operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar?