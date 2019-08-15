Erdoğan'a "Reisim" diyen Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

KONUŞMALARINDA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Reis'im" diye hitap eden eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'yle ilgili çarpıcı tespitte bulundu. AK Parti'nin artık ömrünü tamamladığını savunan Metiner, "Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil, yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.Mehmet Metiner, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünde Yeni Akit'e açıklamalarda bulundu.

"BU YÜZDEN AK PARTİ'NİN İÇİNE SIZDILAR"

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren iktidar olmuş parti olduğunu ve dolayısıyla gücü temsil eden bir parti olarak zamanla yanlışlıklar yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Metiner, "Gücün olduğu her yerde onu elde etmeye çalışanlar olur. AK Parti'nin içine sızmalar bu yüzden olmuştur. Dava şuurundan yoksun unsurlar güç elde etmek için AKP'lileştiler" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR AK PARTİ'YE ACİLEN İHTİYAÇ VAR"

Metiner, "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun'un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti'nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı. 2001'deki AK Parti'de ısrar, Yeni Türkiye'nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE YENİ BİR PARTİ KURULMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerektiğini söyleyen Metiner, yeni yapılanmaya ilişkin şunları söyledi:"Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yaptığı, partinin de dava şuuruyla donanmış yeni kadrolarla yönetildiği bir model şart. Partiyi yönetenler ile meclis grubu kesinkes birbirinden ayrılmalı. Belediye başkanları ve milletvekilleri partiyi yerelde belirleyen veya onların üstünde güç sahibi olan kimseler olmaktan çıkartılmalı. Belediye başkanları partilerinin belirlediği ilkeler doğrultusunda sadece belediye hizmetleriyle meşgul olmalı. Milletvekilleri partilerinin emrinde kendi seçim bölgelerinde gerekli çalışmaları yapmalı. Yasama faaliyetlerinin yanısıra tek işleri seçmen toplulukları olmalı. Parti belediye başkanlarının ve milletvekillerinin veya genel merkezde görevli vekillerin emrinde olmamalı. İşte o zaman güç tekelleşmesinin önüne geçilir. Parti güçlü olur. İl ve ilçe başkanları kimsenin adamı olmadan çalışır. Herkes sadece görevini yaptığında dava kazanır. Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum. İçerde yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz."