Erdoğan: 5 ülke güya adalet dağıtıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Devlet adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur.

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey. Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz.

Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor.

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir. Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı. Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir. Türkiye'nin hukuk devleti niteliği başka bir yola izin vermez.