Erdoğan: 2023 hedeflerimize ulaşmak için önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir dönem var

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve şu anda giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçırmakla kalmaz onları açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz.

Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum.

Türkiye olarak son 17 yılda tarihi nitelikli reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik. ​Türkiye'nin yeni vizyonunun ete kemiğe büründüğü alan dış ticarettir.