Erdoğan: 17 yıldır iktidardayız, herkes istediği gibi giyiniyor

ERDOĞAN'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bizimki bir Cumhur İttifakı'dır. Sayın Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi, çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Bahçeli, son yılların en dirayetli siyasetçisidir.

— Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz.

-İzmir'i hasbi bir muhabbetle seviyoruz. Birileri çıkmış terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar bu şehri yıllarca belli korkular üzerinden istismar ettiler. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. İzmir'in körfezine bakın bu kokuyu yok edebildiler mi?

— Bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? İnsanımızın giyimine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız. Herkes istediği gibi giyiniyor. Şu anda inanıyorum ki, bu kardeşlerim en güzel cevabı veriyorlar.

— CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır. İzmirlileri umursamıyorlar. Amaçları belediye yönetimini bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı bu gerçeği zaten açıkca itiraf etti.

— Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu.

— (Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır.

— Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?

— İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne olduğu belli değil.

— İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?