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Erdoğan: 12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 12.09.2019, 21:04
Erdoğan: 12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır
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ERDOĞAN, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz".

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #12 eylül
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