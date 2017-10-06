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Erbakan'ın oğlu yeni parti mi kuruyor?

Kira ödemedikleri gerekçesiyle babasının eski partisi olan Saadet Partisi’nin hesap ve araçlarına haciz koyduran Fatih Erbakan, 29 Ekim’de yeni parti kurmak için çalışmalara başlayacağı iddia edildi

Erbakan'ın oğlu yeni parti mi kuruyor?

Kira ödemedikleri gerekçesiyle babasının eski partisi olan Saadet Partisi’nin hesap ve araçlarına haciz koyduran Fatih Erbakan, 29 Ekim’de yeni parti kurmak için çalışmalara başlayacağı iddia edildi

06 Ekim 2017 Cuma 18:22
Erbakan'ın oğlu yeni parti mi kuruyor?
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KİRA ödemedikleri gerekçesiyle babasının eski partisi olan Saadet Partisi’nin hesap ve araçlarına haciz koyduran Fatih Erbakan, 29 Ekim’de yeni parti kurmak için çalışmalara başlayacağı iddia edildi. 
BirGün'de yer alan habere göre, 2019’da yapılacak başkanlık seçimi için “Yüzde 50 artı 1” hedefine kilitlenen Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, “Metal yorgunluğu var” diyerek faturayı bazı teşkilatlara ve belediye başkanlarına kesip, parti içi tasfiyeyle imaj tazelemeye çalışırken, kulislerde referandum sürecindeki ‘Hayır’ cephesinde gedik açmaya yönelik hamleler de konuşulmaya başladı.
 
‘Hayır’ cephesinde gedik açma çabaları
Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşu aşamasında “Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz” diyerek sırtını döndüğü eski dava arkadaşları, kritik başkanlık seçimine giden süreçte kıymete bindi.

 Referandum sürecinde ‘Hayır’ cephesinde yer alan ve ardından da iktidara yönelik muhalefetini sürdüren Saadet Partisi, Erdoğan’ı kızdırmaya devam ederken, 16 Nisan’da “güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var” gerekçesiyle Anayasa değişikliğine destek veren oğul Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı.
  
29 Ekim’de düğmeye basacak
Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz ile mülkiyeti kendi şirketlerine ait Genel Merkez binasının kirasını ödemedikleri gerekçesiyle Saadet Partisi’ni dava eden, partinin hesap ve araçlarına haciz koyduran Fatih Erbakan, bununla yetinmeyerek babasının manevi lideri olduğu partide bölünmeye yol açabilecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
Bir süreden beri başkanlığını yaptığı Erbakan Vakfı’nın bölge ve il toplantıları ile tüm Türkiye’yi dolaşan Fatih Erbakan’ın, babasının doğum günü olan 29 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek bir toplantıyla yeni parti için düğmeye basması bekleniyor.
Perde arkasında AKP mi var?
Kulislerde Oğul Erbakan’ın Saadet Partisi’ni bölmeye yönelik bu girişimine AKP’nin el altından destek verdiği konuşuluyor. Fatih Erbakan’ın da seçim sürecine girildiğinde eski HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu’ya bakanlık yolunu açan katılım sürecine benzer bir şekilde AKP’ye geçmeyi planladığı öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiErbakanın Oğlu
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