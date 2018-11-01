Engelsiz Kent ABD’de tanıtıldı

Engelsiz Kent Alanya projesi, 88 ülkeden 400 kuruluşun üye olduğu Dünya Engelliler Birliği tarafından New York Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenen Dünya Şehirler Günü’nde tanıtıldı

Engelsiz Kent ABD’de tanıtıldı
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ERİŞİLEBİLİR şehirler ve engelsiz turizm alanında Alanya Belediyesi tarafından sürdürülen hizmetler tüm dünya ülkeleri tarafından takdir görmeye devam ediyor. Alanya Belediyesi’nin erişilebilir şehir alanında yaptığı örnek uygulamaların ve engelsiz turizm potansiyelinin dünya ülkelerine tanıtıldığı toplantıya, Alanya Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül katıldı. Ağustos ayında Dünya Engelliler Vakfı teknik komitesince ilçede yapılan incelemeler sonucu Alanya’nın erişilebilir şehirler statüsünde olduğuna dair Erişilebilirlik Raporu verildiğini hatırlatan Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, “New York’taki toplantıda yaptığımız sunumda Alanya’nın tanıtımı, erişilebilirliği ve engelsiz turizm konularında yapılan örnek çalışmalar hakkında bilgiler verdik. İlçemize gelen tüm engelli turistlerin gönül rahatlığıyla konaklayabileceği, denize girebileceği, alışverişini yaparak tarihi ve kültürel alanlarda dolaşabileceği ve engelli bireylerin ilçenin tüm imkanlarından rahatça nasıl yararlanabilecekleri konusunda görsel öğelerle destekli bir sunum gerçekleştirdik” dedi. Yapılan etkinliğin ardından Alanya Belediyesi adına hazırlanan erişilebilir şehirler plaketi ve katılım belgesi Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’e takdim edildi.

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