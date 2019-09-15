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Enes Putur'dan iyi haber: Konya yolunda kamyonla kaza yapmışlardı

Alanya’ya domates getirirken kamyonun frenlerinin patlaması sonucu yaşanan kazada Alanyalı halci Arif Şimşek ve eski Ak Parti yöneticilerinden Ali Putur’un oğlu Enes Putur ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı

POLİTİKA 15.09.2019, 13:38
Enes Putur'dan iyi haber: Konya yolunda kamyonla kaza yapmışlardı
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Alper Kutay

ARADAN  geçen bir haftalık süreçte yoğun bakımda olan genç isim Enes Putur’dan iyi haber geldi. Alanya hal esnafı Ali Putur, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek sosyal medyadan bir video paylaştı ve “Biricik oğlum geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında yoğun bakımdan çıkıp özel odaya alınmıştır. Duasını esirgemeyen mümin kardeşlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Alanya’dan Konya Hali’ne domates götürmek Arif Şimşek ve Hal esnafı Ali Putur’un oğlu Enes Putur geçen hafta yola çıktılar. Domates yüklü kamyonun Alacabel’de bir anda frenleri patladı. Kamyonu kullanan Arif Şimşek frenleri patlak şekilde 3 viraj atlattı ancak kamyonu durdurmadı. Bu süreçte sürekli olarak yan koltukta oturan Enes Putur’a kamyondan atlamasını söyleyen Şimşek, bir yandan da kamyonun uçuruma yuvarlanmaması için büyük bir mücadele verdi. Enes Putur’un atlamayı reddetmesi ile uçuruma yuvarlanmamak için sürücü Şimşek kamyonu sağa çarpıp yan yatırdı. Kamyon 42 metre boyunca sürüklendi ve durdu. Alanya’da sevilen iki isme ilk müdahaleyi yolda seyir halinde olan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki ismi de Konya Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bu arada domates yüklü kamyonun devrilmesinin ardından Alacabel yolu tamamen kırmızıya büründü. Adeta domatesle kaplanan yolda, hem temizlik hem de yan yatan kamyonu kurtarma çıkarma çalışmaları yapıldı.

#domates #Alanya #Enes Putur #Konya yolu
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