‘En kısa zamanda yeniden geleceğim’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı’nın, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde organize ettiği müzik şöleni sağanak yağmur engeline takıldı
POLİTİKA 29.10.2019, 23:11
ÜLKÜCÜ camianın sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın sahne alacağı konser, Pazartesi akşamı saat 20.00’de Alanya Belediye Sarayı arkasında gerçekleşecekti ancak konsere saatler kala bastıran yağmur nedeniyle ertelendi. Dün MHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret edip İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la görüşen Mustafa Yıldızdoğan, “Alanyalı sevenlerimizle en kısa sürede yeniden buluşacağız” dedi.
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Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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