'En güvenli liman Türkiye'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye, milyonlarca göçmen ve mülteci için dünyada örnek alınacak en güvenli liman. Göçmenlerin huzurlu ve onurlu yaşamı için uluslararası toplum daha fazla sorumluluk almalı. Hep birlikte çaba göstermeliyiz" dedi.