"En çok oyu ben aldım, Tayyip Bey bana izin vermedi"

AK Parti'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a eleştirilerde bulunan Kuzu, kendisiyle ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"TAYYİP BEY İZİN VERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese bir makam verdiğini bir tek kendisine vermediğini belirten Kuzu, "Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi. Seçimle gelen bir yerdi. Temayül yapıldı en çok oyu da ben aldım. Benimle arasında bir sorunda yok. Ben dobra bir adamım" şeklinde konuştu.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Konuşmasının devamında Babacan ve Davutoğlu'nu eleştiren Kuzu, "Bu isimler makamda iken neden parti kurma çalışmaları içerisinde olmadılar. Makamlarını kaybedince bu işe giriştiler. Ben parti kurmalarını doğru bulmuyorum. Parti kurmak bir çözüm yolu değil, rüzgarın esmesi yani boşluğun olması gerekir. Rüzgar esmezse parti tutmaz, yeni oluşumlarda da bu rüzgarı görmüyorum. Oylar bölünerek bir yere varılamaz" dedi.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMALARI

Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanılan tartışmalara da değinen Burhan Kuzu, "Şehir Üniversitesi iyi eğitim veren bir üniversite. Ancak ortada bir borç var ve bu borç ödenmek zorunda. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, üniversitenin yöneticileridir" ifadelerini kullandı.