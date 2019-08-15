banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

En çok Böcek kazanıyor: Yücel ne kadar kazanıyor?

Belediye başkanlarının maaşı nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor

POLİTİKA 15.08.2019, 00:09 Enes Subaşı
En çok Böcek kazanıyor: Yücel ne kadar kazanıyor?
banner404

BUNA göre Temmuz ayından itibaren nüfusu 2 milyonu geçen kentlerde başkanın aldığı maaş 32 bin 161 TL, 10 binin altındaki ilçelerde ise 10 bin 7 TL oldu. Antalya’da en fazla maaşı 32 bin 161 TL ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek alıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 21 bin 776 TL, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 19 bin 7 TL alırken, onları 19 bin 7 TL ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takip ediyor. Alanya’nın batı komşusu Manavgat’ın Belediye Başkanı Şükrü Sözen 16 bin 238 TL, doğu komşusu Gazipaşa’nın Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz 14 bin 161 TL alırken, kuzey komşusu Gündoğmuş’un Belediye Başkanı Mehmet Özeren ise 10 bin 7 TL alıyor.

#böcek #Yücel #nüfus yoğunluğu
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545