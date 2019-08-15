En çok Böcek kazanıyor: Yücel ne kadar kazanıyor?

BUNA göre Temmuz ayından itibaren nüfusu 2 milyonu geçen kentlerde başkanın aldığı maaş 32 bin 161 TL, 10 binin altındaki ilçelerde ise 10 bin 7 TL oldu. Antalya’da en fazla maaşı 32 bin 161 TL ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek alıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 21 bin 776 TL, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 19 bin 7 TL alırken, onları 19 bin 7 TL ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takip ediyor. Alanya’nın batı komşusu Manavgat’ın Belediye Başkanı Şükrü Sözen 16 bin 238 TL, doğu komşusu Gazipaşa’nın Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz 14 bin 161 TL alırken, kuzey komşusu Gündoğmuş’un Belediye Başkanı Mehmet Özeren ise 10 bin 7 TL alıyor.