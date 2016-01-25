'Emekçinin yüzü Türel'le güldü'

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Sosyal Denge Sözleşmesi imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay ve belediye personeli katıldı. Törende konuşan BEM-BİR- SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Bugün Türkiye genelinde bu tür sözleşmeler yapılabiliyorsa, bunda Menderes Türel’in büyük katkıları vardır" dedi. Sendika olarak 3 sözleşme yaptıklarını kaydeden Turbay, BEM-BİR-SEN’i hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda destan yazan bir sendika olduklarının altını çizdi.

'ARAMIZDA ASLA ÇEKİŞME OLMADI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sendika deyince bazen çekişmeler anlaşmazlıkların akla geldiğini belirterek, kendi başkanlığı döneminde hiçbir zaman böyle bir durumun olmadığını söyledi. Hiçbir zaman sendika karşısında kendini işveren olarak görmediğinin altını çizen Başkan Türel, “Belediyemizin bütün memurları işçileri benim mesai arkadaşlarımdır. Yol arkadaşlarımdır. Mesai arkadaşlarımın şartlarının iyileştirilmesi onların en iyi şartlarda çalışmasını sağlamak herkesten önce benim meselemdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları her türlü desteği hak ediyorlar. Daha önce 5 ilçeye hizmet veren personelimiz bugün 19 ilçeye hizmet veriyor. Bugün 8 bin 400 hizmetle mesaimize devam ediyoruz. Bu işler sizlerin iş aşkı ile oluyor. Bir çok ilçemizden hizmetlerimizin takdirini alıyoruz” dedi.

'HAKLARINI PARA İLE ÖDEMEK ZOR'