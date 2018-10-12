'Elektrik faturasındaki TRT payı kaldırılsın'

BUDAK, “Hazine ve Maliye Bakanı, 3 ay üst üste elektrik ve doğalgaza zam yaptıktan sonra, yılsonuna kadar kalan 2,5 aylık süre içinde zam yapılmayacağını adeta müjde gibi sunuyor. Üstelik bu zamların etkisini en çok da ücretiyle geçinen emekçi kesim ödüyor. Hal böyleyken, vatandaşların bile konkordato ilan ettiği bir ortamda bir de elektrik faturalarından TRT’ye kaynak aktarmak vicdana sığmıyor” dedi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak şunları kaydetti: “Elektrik zamları yüzünden vatandaşın TRT'ye ödeyeceği para yüzde 82.6 arttı. Önümüzdeki bir yılda vatandaşın boğazından kesip TRT'ye aktaracağı elektrik payı ise 1 milyar lira sınırının üzerine çıkacak. Vatandaş TRT'yi izlesin izlemesin, her 100 liralık elektrik tüketiminin 2 lirası TRT’ye aktarılıyor. 200 gramlık ekmeğe 1 TL ödeyen vatandaşın cebinden iki ekmek parası TRT’ye gidiyor. Kaldı ki TRT’ye genel bütçeden de pay ayrılıyor. 2016 yılı tüketim miktarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu yıl yapılan zamlardan sonra vatandaşın faturalarından kesilen ve TRT’ye aktarılan kaynak yıllık bazda 221.3 milyon liradan 353.6 milyon liraya çıktı. Aynı şekilde esnaf ve ticarethane sahipleriyle kamu kurumlarından alınıp TRT'ye gönderilen kaynak 262 milyon liradan 527 milyon liraya, tarlasını sulayan çiftçilerin TRT'ye ödediği para da 25 milyon liradan 47.7 milyon liraya yükseldi. Şirketler bir yana vatandaşların bile konkordato ilan ettiği bir ortamda alınan TRT payı vicdana sığmıyor. Derhal kaldırılması gerekiyor.” Budak önergesinde şu sorulara yer verdi: “Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların bile konkordato ilan ettiği bir ortamda TRT katkı payının devam etme gerekçesi nedir? TRT bütçesinin kaçı elektrik enerjisi hasılat payından oluşmaktadır? Vatandaşın alım gücünü korumak adına söz konusu katkı payının kaldırılmasını düşünüyor musunuz? Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2018 giderlerinde ve 2019 bütçesinden TRT’ye ayrılan paydan ne kadar tasarruf yapıldı?”