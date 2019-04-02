Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz açıklaması

31 Mart yerel seçimlerinde önde çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itirazlar hakkında konuştu. İmamoğlu, süreç hakkında, “Bir haftaya bitmesi lazım. Daha uzun sürerse bu iş kokar” dedi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ankara uçağında İmamoğlu ile seçimler hakkında konuştu. İmamoğlu, Ankara’ya yaptığı ziyaret için “Daha önce seçilirsem ilk iş olarak Anıtkabir’i ziyaret edeceğimi söylemiştim. Bunu gerçekleştiriyoruz” dedi. Aydemir’in “Ziyaretiniz bu iş bitmiştir mesajı mı aynı zamanda?” sorusuna yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “Süreç devam ediyor, itirazlar var ancak YSK sonuçları benim kazandığımı gösteriyor” diye konuştu. YSK’ya yapılan itirazları ve süreci değerlendiren İmamoğlu, “Bir haftaya bitmesi lazım. Daha uzun sürerse bu iş kokar” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Zafer kazandım, söylemini kullanmadınız. Bu tutumunuz devam edecek mi?” sorusuna, “Tabi ki... Ben herkesin belediye başkanı olacağımı söyledim; aynen böyle olacak. Herkesin belediye başkanı olacağım” diye karşılık verdi.