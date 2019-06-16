Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü: Hesap sorulacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; İstanbul seçimlerinde yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek. AK Parti ile ahenkli ve uyumlu bir dil kullanılacaktır. Emaneti ehline yani Binali Yıldırım'a teslim etmek istiyoruz. 23 Haziran'da huzurun kazanması arzusundayız. Bunların korkusu Cumhur İttifakının 23 Haziran'dan başarıyla çıkacak olmasıdır. Cumhur ittifakı İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıdır. Cumhur ittifakı etle turnak oldu.

HESABI SORULACAK

Kimse boş hayallere kapılmasın cumhur ittifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş karanlık eller devreyle girmiştir. İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkı sarılmıştır, umut bağlamıştır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacaktır. Yapılanlardan hesap sorulacaktır.

İSTANBUL İÇİN VAKİT BİNALİ YILDIRIM VAKTİDİR

CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır.İstanbul'a şaibe bulaştıran güçler kimlerdir? CHP'nin İstanbul adayı çok başka yerlerin güdümüne girmiştir. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.