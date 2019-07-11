Egemen Bağış: İsteyen parti, isteyen turşu kurar

AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bağış, "İsteyen parti, isteyen turşu kurar" dedi. Egemen Bağış, geçen günlerde AK Parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak konuştu. Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Bağış, "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Babacan, partiye olan aidiyet duygusunu kaybettiğini belirterek AK Parti Kurucular Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti. Babacan, konuya dair yaptığı açıklamada yeni çalışmalara hız kazandırmak gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ali Babacan kırıldığını söylemişti.