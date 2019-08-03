Efsane ülkücüden kurbanlık uyarısı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine kadar yükselen ve bir dönem ülkücü hareketin efsane isimlerinden olan Hayri Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda kurbanlık uyarısı yaptı
POLİTİKA 02.08.2019, 23:03 02.08.2019, 23:05 Enes Subaşı
ARIKAN, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurban kesecek ekonomik güce sahipseniz kurbanınızı fakir insanlarla, akrabalarınızla, komşularınızla birlikte yedirip içirin. Az kısmını kendinize ayırın. Artarsa fakirlere verin ama cemaatlere dahil verirseniz bilin ki kurban ibadeti kullanılarak kandırılıyorsunuz. Zira bağışlanan kurbanların çoğunun kesilmediği bilinen bir gerçektir. Şimdi bazı kurumlar kurban fiyatlarını 300 TL’den 500-700-1000 TL’ye kadar indirip para isteyerek müminleri kandırıyor. Oysa 20 kg et veren bir küçükbaş kurbanlık 1000-1200 arası fiyatla satılıyor. Derilerinizi Türk Hava Kurumu’na vermeniz daha doğru olacaktır. Ülkü Ocakları Vakfı deri toplarsa onlara da verebilirsiniz. Ananızın ak sütü gibi helaldir.”
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