Ebru Türel, Büyükşehir’in Alanya’daki projelerini anlattı

ALANYA Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda Türel’e Ak Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Belediye’nin Sosyal Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi başkanları eşlik etti. Alanya Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve ekibi tarafından karşılanan Türel, daha sonra Alanyalı kadınlara sosyal projeler ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ebru Türel konuşmasında; “Son dört yılda Büyükşehirin Alanya’ya yaptığı yatırımların maliyeti 473 milyon lira, devam eden projelerinin maliyeti ise 173 milyon lira.. Alanya Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı yatırımlar ise 150 milyon lira. Verdiğimiz bu örnek tüm ilçeler için geçerli. Bunu neden söylüyorum. Büyükşehir yasası geçmeden önce Özel İdare’den Alanya’ya yapılan yatırım tutarı yıllık 10 milyon lira idi. Büyükşehir Yasası uygulamaya konulduktan sonra Alanya’ya yapılan yatırımların tutarı 4 yılda 500 milyona yaklaşmış. Bu da bu düzenlemenin ne kadar faydalı olduğunu göstermeye yeter “ dedi.

Türel yanındaki heyetle birlikte daha sonra “ En Yeni Antalyalı “ projesinin Alanya’daki ilk çalışmasını yapmak için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti. Doğum ve Çocuk Ünitesi’ne giden Türel, yeni doğum yapan kadınları ve eşlerini ziyaret etti. Onları tebrik etti ve hediyelerini vererek “En Yeni Antalyalı“ projesi hakkında kısa bilgiler verdi. Yeni bebekler ve anneleriyle yakında ilgilenen Türel’e aileler büyük ilgi gösterdi ve bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretler sonrası değerlendirmede bulunan Ebru Türel ‘İzmir’den geldim ama artık Antalyalıyım’ En Yeni Antalyalı Projesinin mimarı Ebru Türel ise aidiyet duygusu oluşturma gayretiyle bu projeyi planladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Başka şehirlerden göç etmiş, başka ülkelerden gelmiş olabiliriz fakat sonuçta hepimiz Antalyalıyız. Kökenimizi farklı olarak adlandırmaktansa kendimizi artık Antalyalı olarak görmemiz gerekiyor. Ben de İzmir’den gelen birisi olarak sordukları zaman ben artık Antalyalıyım diyorum. O yüzden En Yeni Antalyalı Projesini başlattık. Antalyalılık bilinci, Antalyalılık ruhunu da aşılamak istedik hem de bu vesileyle yeni doğum yapan hemcinslerimize çam sakızı çoban armağanı çok güzel, kullanabilecekleri birer çanta hazırladık. Çantanın içinde, battaniye, yastık, bebeğin ilk tekmelemesinden, ilk adım atmasına, ilk kelimesine kadar bütün evrelerini yazacakları günlük bulunuyor. Güle güle kullansınlar” dedi.