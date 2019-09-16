Dünyanın gözü Türkiye'de: Kritik görüşme başladı

SURİYE için yapılacak üçlü görüşmeler için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'ne geldi. Ruhani'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşme gerçekleştirecek. İlerleyen saatlerde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin de Çankaya Köşkü'ne gelecek.