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Dünya, Barzani'ye söylediği sözleri konuşuyor: Felç edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti." sözlerini analiz eden El Cezire, Kuzey Irak için '"Felç edici olabilir." yorumunda bulundu

Dünya, Barzani'ye söylediği sözleri konuşuyor: Felç edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti." sözlerini analiz eden El Cezire, Kuzey Irak için '"Felç edici olabilir." yorumunda bulundu

29 Eylül 2017 Cuma 16:15
Dünya, Barzani'ye söylediği sözleri konuşuyor: Felç edebilir
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IRAK Kürt Bölgesi'nde gerçekleştirilen Barzani'nin referandumuna komşu ülkelerce gösterilen tepkiler ve uygulamaya konulan yaptırımlar dikkat çekiyor.  Türkiye'nin  Erbil'e petrol konusunda yaptığı uyarıları yansıtan yabancı medya organlarından  El Cezire İngilizce,  Ankara'nın Iraklı Kürtleri petrol ticaretinde "felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit ettiği" yorumunu yaptı.

FELÇ EDİCİ KISITLAMALARLA TEHDİT ETTİ

El Cezire İngilizce, "Türkiye, Iraklı Kürtlerin  Ankara'da alarm yaratan bir referandumunda  Bağdat'tan bağımsızlığı desteklemeleri ardından petrol ticaretinde potansiyel olarak felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit etti" sözlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, "Giriş çıkış kapatılacak. Bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBarzani
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