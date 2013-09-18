2014 yerel seçimleri öncesi AKP ile MHP’den Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olarak seçim çalışmaları yapan AKP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı, Süper Lig Hakemi ve Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu ile MHP’nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Müftüoğlu’nun yeğeni Mimar Melike Demirel’in düğün yemeğinde buluştular. Siyasetin az, Alanya’nın genel sorunları ve sporun daha fazla konuşulduğu yemeğe, halen yurtdışında olan Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu’nun kızı Ayşe Ada damgasını vurdu. Dim ve Müftüoğlu, minik Ayşe Ada’yı adeta öpücük yağmuruna tuttular.