Düğümü Bakan Çavuşoğlu mu çözecek?

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 15 Kasım Perşembe günü Alanya’da katılacağı program belli oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun öğle saatlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik yılı açılış törenine katılacağı, ardından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde öğrencilerle ve akademisyenlerle geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca aynı gün saat 17.30’da Cikcilli’deki Ütopya Kulüp adlı işletmede 2002'den beri Alanya'da Ak Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

TOKLU’YU İŞARET EDEBİLİR

Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantıda 31 Mart 2019 de yapılacak yerel seçimlerinde sahaya inecek olan Alanya belediye başkan adayını da işaret etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Ak Parti'de belediye başkan aday adaylığı başvuruları 5 Kasım Pazartesi günü başlamış ve 12 Kasım Pazartesi günü sona ereceği bildirilmişti. Ancak Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürenin 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatılacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da Perşembe günü Bakan Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmeden sonra adaylık sinyali alması halinde 16 Kasım Cuma günü görevinden istifa edip resmi aday adaylığı başvurusunda bulunması bekleniyor.