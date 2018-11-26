‘Düğüm bugün Ankara’da çözülebilir’ iddiası

Haber: Alper KUTAY

AYRICA Ak Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını da yeni haftada açıklaması bekleniyor. Siyaset yeni haftada, ittifak görüşmelerine sahne olacak. Ak Parti MHP ile CHP ise Saadet Partisi ile görüşecek. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beştepe'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ak Parti ile MHP arasında işbirliği formülü arayışları başlamıştı. Bu çerçevede Ak Parti Genel Başkan Mehmet Özhaseki, bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelecek.

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDİYOR

Ak Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını ya yarın ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında açıklayacak. MHP ise 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak, Ak Parti'nin adaylarını destekleyecek. MHP'nin de halen kendi yönetiminde olan Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye gibi illerde Ak Parti desteğine talip olduğu ifade ediliyor. İyi Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten CHP, dün Saadet Partisi ile de temas kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti.

ALANYA’NIN ADAYI KİM OLACAK?

Alanya’da ittifakın çerçevesinin nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Ak Parti tabanı ilçe başkanı Mustafa Toklu'nun adaylığının açıklanması beklerken, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından kulislerde ittifak senaryoları konuşulmaya başlandı. Buna göre bazı illerin yanında ilçelerde de işbirliği olabilir. Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'nın MHP'ye bırakabileceği üzerinde durulurken, Alanya'da da MHP'nin adayının destekleneceği kulislerde konuşuluyor. Ak Parti'de Alanya Belediyesi için aday adaylığı noktasında bir başvuru olmazken, temayül yoklamasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen adayın açıklanmaması da bu iddiaları doğrular nitelikte. Bir başka iddiaya göre ise, Ak Parti Alanya'da aday çıkarmayarak MHP'nin adayı Adem Murat Yücel’i destekleyecek, Büyükşehir Belediyesi'nde ise MHP'nin, Ak Parti'nin adayı Menderes Türel'i destekleyeceği belirtiliyor.