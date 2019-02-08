DSP'nin Büyükşehir adayı Reşat Oktay

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi'nde 2009-2014 yılları arasında MHP, 2014 yerel seçimlerinde de CHP çatısı altında Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen Mustafa Reşat Oktay, geçen ocak ayında partisinden istifa etti. DSP'ye katılan Mustafa Reşat Oktay, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Oktay'ın adaylığını, Ankara'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı.

Önder Aksakal ile buluşan diğer isimler ise DSP'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan ve Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Yılmaz Dağlı oldu. Oktay, Sapan ve Dağlı, adaylıklarına ilişkin belgeleri Önder Aksakal'dan teslim aldı.