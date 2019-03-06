'Dost sayımızı artıracağız'

BAKAN Çavuşoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nı veren Balıkesir'de Bandırma'da atalarımızı yad etmek için 17 Eylül isminin verilmesi son derece anlamlıdır. Yeni fakülteleri, yurtları, spor salonları ile güzel bir üniversite olacaktır. Şimdiden 12 bin öğrencisi olması umutları arttırıyor. Yurtdışından gelen öğrencilere de Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada eğitim gören o kardeşlerimiz, ülkelerinin kalkınması için katkıda bulunacaktır. Türk milleti girişimcidir ve insanidir. Bizim politikamızda diyalog var, uzlaşı var, problemlere barışçıl yönden çözüm bulmak var ama dik duruş da var. Sahada ve masada da güçlü olmak var. Ayrım yapmaksızın, yardım eli ulaştırmak var. Bizden medet uman mazlumlara ulaşmak var. Açlıktan kıtlıktan zorluk çekenlere yardım eli uzatmak var. Bu bizim dış politikamızın temel prensibi. Bunun için dostlarımızın sayısını arttırmak, düşman sayısını azaltmak var” dedi.