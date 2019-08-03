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"Dönün" çağrısı ilk karşılığını buldu: İYİ Partili 2 isim, MHP'ye geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "geri dönün" çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Partili 2 isim MHP'ye geçti.

POLİTİKA 03.08.2019, 16:46 Melike Temir
"Dönün" çağrısı ilk karşılığını buldu: İYİ Partili 2 isim, MHP'ye geçti
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye katıldı.

BAHÇELİ'İN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ağustos Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. " "Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır

#İYİ Parti #MHP #MHP Genel Başkanı #devlet bahçeli
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