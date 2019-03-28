Doğuda en fazla seçmen Alanya'da

5 BİN 428 sandığın kurulacağı Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde seçmen, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Antalya'daki seçmen sayısı 193 bin 847 arttı.

ANTALYA’DA 5.428 SANDIK KURULACAK

Antalya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 5 bin 279 sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 428 sandık kurulacak. Antalya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Kepez. 367 bin 479 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kepez'de 1093 sandık kurulacak. Kepez'den sonra ikinci sırada bin 66 sandık ve 357 bin 18 seçmenle Muratpaşa, üçüncü sırada da 669 sandık ve 206 bin 576 seçmenle Alanya geliyor. 13 sandık ve 3 bin 9 seçmenle en az sandık ve seçmen ise İbradı'da olacak.

ALANYA’DA 669 SANDIK KURULACAK

Alanya’da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 204 bin 844 seçmen oy kullanırken, bu rakam 31 Mart'a kadar 1 bin 732 kişi artarak 206 bin 776 seçmene ulaştı. 31 Mart günü Alanya'nın 102 mahallesinde toplam 669 sandık kurulacak. Alanya 1. bölgede kurulan 233 sandıkta 75 bin 913 seçmen, 2. bölgede ise 433 sandıkta 130 bin seçmen oy kullanacak. İlçe Seçim Kurulu'nun hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için hazırladığı seyyar sandıkta ise daha önceden adları ve adresleri belirlenen toplam 17 seçmen oy kullanacak. Alanya Kapalı L Tipi Cezaevi'ne kurulacak 2 sandıkta ise 700 civarında tutuklunun oy kullanması hedefleniyor.