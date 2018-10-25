Doğuda Anadolu Lisesi sevinci

MEVCUT okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinden yeni dersliklere, çevre düzenlemesinden oyun alanlarına kadar pek çok alanda eğitime katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in en önemli projelerinden birisi olan, ilçede Anadolu Lisesi eksikliğini gidermek için yapılan Kestel Anadolu Akdeniz Lisesi bu yıl eğitim-öğretime başladı. Öğrenci velileri ve öğretmenler, Kestel Anadolu Lisesi'nin doğu bölgesinde çok büyük bir eksikliği giderdiğini söyleyerek Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. 25 kişilik sınıflarda konforlu ve rahat bir eğitim gördüklerini belirten öğrenciler, Başkan Yücel’e sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür ettiler. 15 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi, 800 metrekarelik alanda yükselen 3 katlı bina, her biri 46 metrekare genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor. Şehrin doğu bölgesinde bulunan birçok mahalleye hizmet veren okul, bahçe düzenlemesi ile de dikkat çekiyor.