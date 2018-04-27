Doğu Perinçek için gereken imza toplanmıştı

Haber: Alper KUTAY
VATAN Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Birileri 'Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamak zor' diyor. Bizim zor olmayan işimiz var mı? Biz zor günlere hazırlandık. Şimdi zorluk tanımayacağız" dedi. Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının Doğu Perinçek olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Daha önce 100 bin dilekçe zaten toplanmıştı. Ancak uyum yasasıyla imzaların bizzat ilçe seçim kurullarına ulaştırılması zorunluluğu üzerine Vatan Partisi çalışmalarını hızlandırdı" diye konuştu.
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